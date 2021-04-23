Саркастичні звернення від митців і скарги до Конституційного суду від політиків. У Німеччині критикують так званий "механізм аварійного гальмування епідемії" від уряду. Він, зокрема, передбачає автоматичне запровадження комендантської години і обмеження всіх соціальних контактів. Тетяна Логунова розкаже більше.

Я боюся. Але помічаю, що мій страх відступає. І це теж страшно. Я хочу боятися більше. Тому я прошу уряд - налякайте нас!

А я хочу подякувати ЗМІ за те, що вже понад рік вони невпинно дбають про те, щоб рівень нашої тривожності в жодному разі не знижувався.

Рік тому із солідарності я почав показувати на людей пальцем. Я люблю чіткі правила. І мені подобається роз'яснювати людям, що вони роблять не так.

Короткі іронічні звернення до уряду із хештегом "закрийте все" оприлюднили в соцмережах понад сорок відомих німецьких акторів. У такий спосіб вони висловлюють свій протест щодо посилення обмежень, зокрема і карантинної політики уряду загалом.

Креативний протест митців оцінили не всі. Відеозвернення акторів спричинило шквал критики. Колеги по цеху записали їх до табору корона-дисидентів, а деякі політики навіть закликали не давати їм більше ролей. Мовляв, коли йдеться про життя людей, іронія та сарказм недоречні. Актори вже відповіли: до корона-скептиків вони не належать, втім, усе одно мають право на власну думку.

Проти посилення обмежень виступили і невеликі німецькі партії. Втім, вони обрали традиційніший шлях. Політсила "Вільні виборці" подала скаргу до Конституційного Суду. Вимагають скасувати так званий "механізм аварійного гальмування епідемії", який напередодні затвердив уряд.

Губерт Айвагер, голова партії "Вільні виборці":

Ми не ставимо під сумнів небезпеку коронавірусу. Ми хочемо захистити громадянські права та свободи людей. І застерегти уряд від грубої політичної помилки, якою є цей механізм.

Йоахім Штрайт, представник партії "Вільні виборці":

Бачите, там стоїть моя дружина. Відтепер, після 10 вечора, на прогулянку вона зможе піти лише сама. У цей самий час я можу зустрітися з одним із своїх друзів удома. Але я не матиму права йти гуляти з дружиною. Поясніть мені, хто писав такі закони?

"Механізм аварійного гальмування" набере чинності завтра. Місцева влада зобов'язана посилити обмеження, якщо в якомусь регіоні зафіксують понад сотню нових випадків хвороби на сто тисяч населення. А саме - запровадити комендантську годину від десятої вечора до п'ятої ранку. На вулицю дозволять виходити лише на індивідуальну прогулянку чи пробіжку. І обмежувати соціальні контакти: зустрічатися можна лише з однією особою, яка мешкає окремо.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Я не розумію логіки тих, хто хоче дочекатися переповнених реанімацій і тільки потім вживати заходів. Якщо ми можемо запобігти стражданням людей, то краще зробити це вчасно!

За минулу добу коронавірус у Німеччині підтвердили у 27 з половиною тисяч людей. 265 хворих - померли.