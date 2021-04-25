Україна задає темп і ставить Росію у становище, коли вона вимушена шукати якісь контркроки й контрзаходи. Про це в неділю, 25 квітня, ввечері в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що про жодну зустріч української влади з представниками ОРДЛО не може бути й мови.

"У нас є формат відносин - Тристороння контактна група - де є три сторони: Україна, Росія й ОБСЄ, і запрошені з окремих районів Донецької й Луганської областей. Ось у цій механіці зустріч може відбутися. Але, безумовно, ні про яку зустріч пряму України й ОРДЛО не може бути й мови, тому що ми розуміємо, що вирішувати питання потрібно лише з Володимиром Путіним. І така зустріч може відбутися в ідеалі в Нормандському форматі, як це вже давно пропонує президент України", - сказав глава МЗС.

Кулеба також прокоментував відведення російських військ від кордону з Україною. Він наголосив, що ключову роль у цьому зіграла швидка реакція на дії Росії міжнародної спільноти.

"Це той випадок, коли в підручниках з міжнародних відносин напишуть, що дипломатія перемогла зброю. Дійсно, президент Зеленський провів безпрецедентну кількість міжнародних контактів за цей час, керівник Офісу Андрій Єрмак теж працював активно, я, чесно кажучи, збився з рахунку вже, скільки було в мене контактів міжнародних... Було мобілізоване максимально міжнародне співтовариство, щоб дати зрозуміти Путіну одну річ: цього разу нічого не вийде, він має зупинитися", - зазначив міністр.

Він також відзначив, що міжнародні партнери почули Україну й не повторили помилку 2014 року, коли вони занадто довго чекали й визначалися з реакцією. "Тут пішли дуже конкретні чіткі сигнали: і публічні, і нам, і головне - росіянам пішли сигнали. І вони їх почули", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що хоча відведення російських військ від нашого кордону й послабило напругу, яку створила Росія, але конфлікт не зупинився.

"Наші території все ще окуповані, тому, безумовно, на Донбасі може в будь-який момент відбутися що завгодно, якщо Росія вирішить знову нагрівати температуру", - підсумував Дмитро Кулеба.

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