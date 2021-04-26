У Водяному бойовики поцілили в цивільні об’єкти [ Редактировать ]
12 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Бойовики застосували заборонені міномети 120 калібру. Били по Водяному, є влучання в цивільну інфраструктуру, - повідомили у штабі.
З важкого озброєння ворог також бив по Широкиному, Південному, Троїцькому та Новгородському. На інших ділянках бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю. В українському війську втрат не було.
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