В Албанії молодик видовищно зупинив порушника. На головній площі країни автомобіль раптом почав кружляти і таранити інші автівки. Водій навіть не намагався пригальмувати, тож перехожі кинулися його зупиняти. Коли це не вдалося, один з чоловіків і з вправністю каскадера застрибнув у салон через прочинене вікно та знешкодив водія.

З'ясувалося, той був під дією наркотиків і вже встиг наробити лиха в інших районах Тирани.