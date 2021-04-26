Житель Албанії видовищно зупинив порушника (відео) [ Редактировать ]
В Албанії молодик видовищно зупинив порушника. На головній площі країни автомобіль раптом почав кружляти і таранити інші автівки. Водій навіть не намагався пригальмувати, тож перехожі кинулися його зупиняти. Коли це не вдалося, один з чоловіків і з вправністю каскадера застрибнув у салон через прочинене вікно та знешкодив водія.
З'ясувалося, той був під дією наркотиків і вже встиг наробити лиха в інших районах Тирани.
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