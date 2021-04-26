Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

35 лет назад над Чернобыльской АЭС поднялось радиоактивное облако, в тени которого мы будем жить еще не одно десятилетие. Более 1,7 миллиона пострадавших, более 180 тысяч участников ликвидации аварии, более 100 тысяч людей с инвалидностью. Такой оказалась цена этой техногенной катастрофы для украинского народа.

35 лет Украина борется с экологическими и социальными последствиями Чернобыльской трагедии. Их преодоление стало общенациональной задачей, которая объединила всю страну. Наша общая цель - сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. Чтобы каждый чернобылец чувствовал, что его боль - это боль всех украинцев.

К сожалению, начиная с 2014 года, власть решила, что о Чернобыльской катастрофе можно забыть. Был взят курс на сворачивание социальных программ, ликвидацию льгот, прекращение поддержки нуждающихся групп населения. Проблемы и беды чернобыльцев не заботят и нынешнее правительство, как не заботят чиновников и проблемы пенсионеров, учителей, врачей, семей с детьми.

Но оппозиция не собирается мириться с бездушием власти. На нашей стороне Конституционный Суд, который обязал власть восстановить все льготы, компенсации и гарантии для героев-ликвидаторов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти выполнить все решения Конституционного Суда Украины по восстановлению отобранных конституционных прав граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и обеспечить их финансирование в полном объёме, включая долги по пенсионным выплатам прошлых лет.

Организовать полноценное медобслуживание чернобыльцев, восстановить соответствующие целевые программы. Обеспечить бесплатными лекарствами все льготные категории чернобыльцев. Сохранить в полном объеме и увеличить финансирование сети медучреждений для чернобыльцев, выделить финансирование на обновление их материально-технической базы. Помочь пострадавшим и защитить героев-ликвидаторов - долг государства.