Президент Украины Владимир Зеленский спустя всего несколько дней после переговоров с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель в интервью The Financial Times заявил, что не будет выполнять Минские соглашения в том виде, в котором они существуют сегодня.

"Есть два варианта: мы можем изменить "‎минский формат"‎, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат", - сказал Зеленский, игнорируя тот факт, что эти соглашения признаны безальтернативными во всем мире, о чем неоднократно заявляли лидеры стран Европы, США и России. Тем более что представитель Кремля уже заявил, реагируя именно на это высказывание Зеленского, что видоизменить минский процесс, не положив ему конец - невозможно. И это лишний раз свидетельствует о том, что путь, избранный Зеленским, ведет в никуда.

И хотя Президент Украины подчеркнул, что скорость имеет ключевое значение, очевидно, что любые другие форматы, включая те, в которых могут участвовать США, Канада и Великобритания, как того хочет Зеленский, не имеют никаких перспектив - разговоры о них служат лишь для затягивания времени и разжигания конфликта на Востоке Украины, в котором не заинтересованы Германия и Франция, но который могут использовать в своих интересах США и их сателлиты.

Этим заявлением о нежелании выполнять обязательства Украины в "минском формате" и вести прямые переговоры с руководителями ОРДЛО Зеленский расписался в полной своей неспособности и политической импотенции в деле установления мира на Востоке Украины, прекращения боевых действий и сохранения жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения.

Такое заявление означает выход Украины из Минских соглашений, которые утверждены решением Совета Безопасности ООН, противоречит результатам договоренностей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, и является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса. Решение Зеленского означает, что мира на Донбассе не будет, а единственная альтернатива миру - потеря Донбасса для Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: Президент Зеленский заинтересован в отказе от мирного урегулирования и продолжении вооруженного конфликта на Донбассе, разжигании милитаристской истерии и не намерен возвращать Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, что является преступлением против интересов Украинского народа и нашего государства, нарушает принцип сохранения территориальной целостности и единства, международные обязательства нашей страны.

Продолжение вооруженного конфликта развязывает руки Президенту Зеленскому в вопросах установления диктатуры и узурпации власти через преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, расправу над судебной системой, позволяет оправдывать вопиющий непрофессионализм и коррупцию его окружения.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"