В связи с том, что Одесса перешла с "красной" в "желтую" зону карантина там началось открытие общеобразовательных школ и детских садиков. Такое заявление было сделано во время заседания оперативного штаба Одесского горсовета.

С 27 апреля в Одессе ученики 5-11 классов возвращаются в школы. Обучение теперь будет проходить по смешанной форме. Однако те предметы, которые не требуют внимания учителя будут вестись в дистанционном режиме.

С завтрашнего дня мы планируем начать очные занятия для учеников 5-11 классов с использованием технологии смешанного обучения. Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. По большей же части уроки будут проходить стационарно. Такая практика у нас была в сентябре, поэтому у нас уже есть алгоритм работы.

Отмечается, что учащиеся младшей школы пока будут учиться в режиме онлайн. В настоящее время на дистанционном обучении находятся 158 младших классов школы, из них из-за вспышек COVID-19 - 41 класс.

Читайте также, с 00 часов 00 минут воскресенья, 25 апреля, Одесская область выходит из "красной" зоны карантина. В области установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме того, Львовская область, в том числе и Львов, не в "красной" зоне карантина, теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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