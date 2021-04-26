У Європі розмірковують про виселення ще більшої кількості дипломатів РФ. Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver, наразі в столицях держав-членів ЄС тривають переговори щодо доцільності подальшої співпраці з російськими послами.

Так, минулого тижня країни Балтії та Словаччина загалом вислали сім дипломатів РФ на знак солідарності з Чеською Республікою. Аналогічні кроки очікують цього тижня від Польщі та Болгарії.

Румунія вже сьогодні оголосила персоною нон ґрата заступника військового аташе РФ у Бухаресті. Нагадаю, нещодавно уряд Чехії офіційно звинуватив Росію в організації вибуху на складах озброєння Республіки 2014 року. Тоді загинули двоє місцевих жителів, десятки будівель були зруйновані.

У зв'язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів. У відповідь Москва оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон ґрата.