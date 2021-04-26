В Україні триває вакцинація проти COVID-19. Минулого тижня країна отримала понад 350.000 доз вакцини Astrazeneca-SKBIO.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Препарат виготовлений у Південній Кореї та схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Для повної імунізації, зазначив Лапій, потрібні дві дози вакцини з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

Федір Лапій, лікар-імунолог: