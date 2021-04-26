Україна отримала корейську версію Astrazeneсa [ Редактировать ]
В Україні триває вакцинація проти COVID-19. Минулого тижня країна отримала понад 350.000 доз вакцини Astrazeneca-SKBIO.
Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Препарат виготовлений у Південній Кореї та схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Для повної імунізації, зазначив Лапій, потрібні дві дози вакцини з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
Федір Лапій, лікар-імунолог:
Це є вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо по своїй технології виготовлена так само. Люди, які отримали першу дозу вакцини COVISHIELD, отримають другу дозу вакциною SKBIO, виготовленій в Південній Кореї.
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