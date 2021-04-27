Президента Чехії хочуть звинуватити у держзраді [ Редактировать ]
Президентові Чехії загрожує звинувачення у державній зраді. Сьогодні Сенат країни має вирішити, чи подавати конституційний позов. Йдеться про справу щодо вибухів на складах у Врбетице.
Мілошові Земану закидають розсекречення окремих даних із незавершеного розслідування. Нагадаю, у цій диверсії чеський уряд звинуватив російські спецслужби.
Напередодні ж Земан заявив, що існують й інші версії. В уряді таку інформацію спростували та дорікнули президентові, що поставив під сумнів роботу чеських спецслужб, а також збрехав на користь російської сторони.
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