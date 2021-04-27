В аэропорту американского города Майами случилась масштабная драка 7 пассажиров в связи с тем, что в салоне самолета было недостаточное количество посадочных мест. Об этом сообщает местный телеканал CBS Miami.

Cотрудник авиакомпании American Airlines сообщил группе ожидающих пассажиров из 4 человек, что осталось лишь три резервных места на рейс, а другим 3 пассажирам сказал, что все места заняты. Таким образом 7 человек начали драку.

Отмечается, что охранники воздушных ворот быстро разняли агрессивную толпу. Одному из пострадавших в бою понадобилась медицинская помощь. При этом он отказался подавать заявление в полицию, а одного из зачинщиков задержали и доставили в участок.

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Кроме того, пассажиры подрались в самолете из-за женских ног. Мужчина сделал грубое замечание девушке, которая ходила по салону самолета без обуви, за нее вступился ее молодой человек, вскоре словесная перепалка переросла в драку.

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