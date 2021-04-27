Эвакуация дипломатов из России: в МИД Украины сделали заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, госсекретарь МИД Александр Баньков заявил о том, что на данном этапе Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории России. В отношении них принято достаточно мер безопасности. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".
В новейшей истории украинской дипломатии, по его словам, были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство во время развития конфликта в Сирии.
Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой.
В то же время, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.
Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания.
Ранее мы писали о том, что Россия высылает украинского дипломата.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться.
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