"Единственный путь к миру– прямые переговоры со всеми сторонами конфликта на Донбассе" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Для восстановления мира на востоке страны, возвращения территорий и людей нужно перейти к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 27 апреля.
Он акцентировал, что восстановление перемирия на Донбассе – одна из ключевых задач на сегодня.
"Мы все должны сделать выводы из того колоссального напряжения, которое было в стране последние три недели после обострения ситуации на востоке. Восстановление перемирия – это наиболее важная задача сегодня как база для дальнейшего политического процесса завершения конфликта. И чтобы этого достичь, нужно проводить переговоры", – сказал Юрий Бойко.
Политик подчеркнул, что переговоры должны проходить со всеми сторонами конфликта.
"Наша позиция не изменилась – переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта, включая представителей временно неподконтрольных территорий, так как они тоже являются подписантами Минских соглашений. У нас есть политическая воля это сделать. Если власть не хочет этого делать, то мы готовы к этим переговорам ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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