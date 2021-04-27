На столичном Броварском проспекте водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ, потерял сознание и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с другим транспортным средством. Об этом сообщает Telegram-канал Патрульной полиции Киева.

Все автомобили, которые двигались по полосе, меняли направление движения, дабы не столкнуться с неуправляемым автомобилем. Однако ДТП все же произошло с автомобилем Volkswagen, к счастью не лобовое.

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ во время управления автомобилем потерял сознание, что стало причиной выезда неуправляемого авто на встречную полосу и столкновения с автомобилем Volkswagen.

Отмечается, что водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован, а шофер Volkswagen не пострадал. Патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Читайте также, водитель автобуса потерял сознание во время движения по проспекту Бажана возле станции метро "Позняки". В салоне автобуса, помимо водителя, также находились пассажиры, в результате аварии одна женщина получила легкие травмы.

Кроме того, на столичном проспекте Гагарина автомобиль Nissan Teana на большой скорости выехал с дороги и опрокинулся. В салоне автомобиля находились 3 человек, незадолго до трагедии в полицию поступило сообщение, что водитель Nissan Teana "лихачил по району".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.