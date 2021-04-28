У НАТО стежитимуть за пересуванням російських військ біля України [ Редактировать ]
НАТО пильно стежитиме за відведенням російських військ від українських кордонів. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. Генсек НАТО наголосив - для західних союзників важлива безпека в Україні. Тож організація і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та допомагатиме Києву з реформами. А від Росії в НАТО чекають повної відмови від брязкання зброєю.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Ми побачили зниження напруги і, звичайно, вітаємо це. Водночас будемо дуже пильно стежити за ситуацією і розвитком подій. І ми очікуємо, що Росія припинить нарощування військ і в Україні, і на кордонах. Також сподіваємося, що Росія буде добровільно брати участь у політичному процесі, бо лише шляхом політичних перемовин ми можемо розробити перспективне розв'язання проблеми.
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