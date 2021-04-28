НАТО пильно стежитиме за відведенням російських військ від українських кордонів. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Столтенберг. Генсек НАТО наголосив - для західних союзників важлива безпека в Україні. Тож організація і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України та допомагатиме Києву з реформами. А від Росії в НАТО чекають повної відмови від брязкання зброєю.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО: