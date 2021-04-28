В мозге у пострадавшей был обнаружен редкий вид тромбоза/ фото: Слово и Дело

В Канаде из-за побочных эффектов после иммунизации вакциной от AstraZeneca умерла первая 54-летняя пациентка. О таком тревожном событии рассказал телеканал CBC News.

Страшный инцидент произошел в провинции Квебек. В мозге у пострадавшей был обнаружен редкий вид тромбоза после вакцинации препаратом, производства фармацевтической компании AstraZeneca. Женщина получила первую дозу препарата вместе с мужем.

После вакцинации она чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля.

Отмечается, что у супруга женщины не обнаружили никаких проблем. По словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруды, преимущества вакцины AstraZeneca до сих пор перевешивают ее риски.

Ранее мы писали, что Департамент здравоохранения Канады провел исследование, после чего подтвердил связь вакцинации препаратом от AstraZeneca и образования тромбов. В стране решили не вводить дополнительных ограничений на использование вакцины AstraZeneca. От патологии с образованием тромбов также есть лекарство.

Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей после проведения вакцинации.

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