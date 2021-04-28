В китайском городе Бэйлю, который находится на юге страны в Гуанси-Чжуанском автономном районе, мужчина с ножом напал на детский сад и ранил 18 человек. Об этом сообщает портал Pengpai.

Злоумышленник ворвался в частное дошкольное учреждение в 14:00. Среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей, а двух воспитанников в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыла полиция и ей удалось арестовать нападавшего. В настоящее время выясняются мотивы мужчины. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Внимание! на видео присутствуют сцены насилия, не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.

Читайте также, в Китае мужчина с ножом напал на школьников. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 40 человек, нападение совершил 50-летний охранник школы, сотрудники полиции задержали преступника на месте происшествия.

Кроме того, в школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. Департамент полиции Ноксвилла заявил, что увидели человека, "который, возможно, был вооружен в школе", когда сотрудники подошли к нему, раздались выстрелы.

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