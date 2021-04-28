В случае принятия законопроекта №2194, который даст возможность иностранным юридическим лицам покупать украинскую землю, "Оппозиционная платформа - За жизнь" обжалует его в Конституционном Суде. Об этом Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в среду, 28 апреля.

Он отметил, что ОП-ЗЖ уже подготовила соответствующее представление в Конституционный Суд. "Законопроект №2194 нарушает права украинских граждан, как и закон об открытии рынка земли, который вступает в силу с 1 июля. Если законопроект будет принят, мы будем обращаться в Конституционный Суд и требовать его отмены", – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, главная причина, почему ОП-ЗЖ выступает против данного законопроекта – это то, что он ставить под угрозу само существование украинского фермерства.

"Украинские фермеры попадут в неравные условия с иностранными компаниями, ведь у них очень большие финансовые возможности. Наш фермер просто не может конкурировать с этими транснациональными корпорациями", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик подчеркнул, что открывать рынок земли для иностранцев в период эпидемии и экономического кризиса – это просто преступление против украинского народа. "Существует большой риск, что украинские фермеры останутся и без земли, и без работы. Этого нельзя допустить. Не говоря уже о том, что нынешняя власть обещала решать земельный вопрос на референдуме. ОП-ЗЖ будет защищать украинскую землю и тех, кто на ней работает", – акцентировал Юрий Бойко.