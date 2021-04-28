Зеленский уволил посла Украины в Австрии Александра Щербу [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Австрии Александра Щербы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Уволить Щербу Александра Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия.
Александр Щерба был назначен послом в 2014 году, он известен активной борьбой с российской пропагандой. Недавно в статье для австрийской газеты Die Presse посол призывал Евросоюз "стряхнуть свое оцепенение перед наглостью России" и принудить ее уважать международное право.
Когда, в начале апреля австрийская газета Der Standard опубликовала статью под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, гражданская война снова вспыхивает", Щерба написал в Twitter:
Украинская земля. Российские флаги, солдаты, оружие - на одной стороне. Украинские - на другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard.
27 апреля агентство Reuters опубликовало видео с балом в оккупированном Россией Крыму. Посол Щерба едко его прокомментировал в Twitter:
Эй, Рейтер, держу пари, в 1930-х годах вы рассказывали, насколько красивы костюмированные вечеринки Гитлера в Альпах.
Hey, @Reuters, I bet in the 1930s you reported how beautiful Hitler’s costume parties in the Alps were. https://t.co/OEHlA6NI6o— olexander scherba (@olex_scherba) April 27, 2021
Напомним, что недавно в Австрии с ножом напали на двух украинских подростков.
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