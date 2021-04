Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Австрии Александра Щербы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Александр Щерба был назначен послом в 2014 году, он известен активной борьбой с российской пропагандой. Недавно в статье для австрийской газеты Die Presse посол призывал Евросоюз "стряхнуть свое оцепенение перед наглостью России" и принудить ее уважать международное право.

Когда, в начале апреля австрийская газета Der Standard опубликовала статью под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, гражданская война снова вспыхивает", Щерба написал в Twitter:

27 апреля агентство Reuters опубликовало видео с балом в оккупированном Россией Крыму. Посол Щерба едко его прокомментировал в Twitter:

Hey, @Reuters, I bet in the 1930s you reported how beautiful Hitler’s costume parties in the Alps were. https://t.co/OEHlA6NI6o