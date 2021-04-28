Про важливість вакцинації для боротьби з пандемією говорив сьогодні президент Зеленський із главами релігійних конфесій. Просив роз'яснити це вірянам.

У Всеукраїнській раді церков запевнили, що жодних релігійних причин не проводити щеплення - немає, а вакцинація має бути безпечною, доступною та добровільною.

А ще пообіцяли зробити все, аби богослужіння на Великдень були доступні онлайн, а ті, хто прийде до церкви зберігали дистанцію та носили маски.