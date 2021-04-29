Испанский комик Хуан Джойя Борха, известный под сценическим псевдонимом Эль Ри, скончался ​​в возрасте 65 лет.

Согласно ABC de Sevilla, Борха был переведен в больницу де ла Каридад де Севилья из-за болезни в сентябре 2020 года, когда ему ампутировали ногу из-за проблем с сосудами. Внезапный рецидив болезни привел к его скоропостижной смерти.

Свою знаменитость комик обрел благодаря мемам, основанным на его интервью на одном старом испанском телешоу. За свой заразительный смех его прозвали в интернете как "Испанский Хохотун" (El Risitas).

Заразительный смех Эль Ри стала культовой в Сети благодаря многочисленным видеопародиям, благодаря которым его лицо стало хорошо известным на весь мир. Выражение хохочущего комика даже получило свое прозвище – KEKW.

Многие наверняка видели отрывок из его интервью, но из-за субтитров мало кто вдавался в подробности оригинальной истории. А в действительности на видео Эль Риситас рассказывает о том, как боится звона кастрюлей и рассказывает ведущему историю, как это произошло с ним. А боялся испанец Хуан кастрюлей из-за своей бывшей работы, где он работал посудомойщиком и пытаясь помыть сковородки в море, но потерял их.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно умер еще один известный комик. Также в 2019 году известный комик умер во время выступления.