Кадрові питання та проблема землі: як пройшов день у Верховній Раді

Посадити Галущенка в крісло міністра поки готові не всі фракції. Визначатися будуть завтра - після того, як кандидат виступить під куполом з презентацією свого бачення розвитку галузі. А от крісло під іншим урядовцем укотре захиталось