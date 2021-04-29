Верховная Рада назначила нового министра энергетики [ Редактировать ]
Источник: 5 канал
Верховная Рада проголосовала за назначение Германа Галущенко министром энергетики Украины. Его кандидатуру поддержали 305 народных депутатов.
С мая 2020 года Герман Галущенко занимает должность вице-президент НАЭК "Энергоатом". В 2013-2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению "Энергоатома".
Также Галущенко работал в органах прокуратуры и МИД. Занимал должности замруководителя департамента Секретариата президента Украины и директора департамента судебной работы Минюста.
22 апреля фракция "Слуга народа" обсудила кандидатуру на должность министра энергетики. Претендентом был выбран Герман Галущенко, в Раде начали собирать подписи за его назначение.
27 апреля представление на назначение Галущенко министром энергетики в Верховную Раду внес премьер-министр Денис Шмыгаль. 28 апреля парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал его назначение на должность главы Минэнерго.
Напомним, что 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначил на его место Юрия Витренко, который занимал должность и.о. министра энергетики.
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