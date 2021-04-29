Крупнейшая в стране горно-металлургическая компания детально изучает предложения по строительству первого в Украине негосударственного технического университета. Обращения поступают от разных городов Украины, в том числе и Мариуполя, где изначально планировалось построить "Метинвест Политехнику".

Решение о смене локации строительства университета было принято руководством Группы Метинвест 14 апреля, несмотря на то, что корпус планировалось строить на месте заброшенного летнего кинотеатра, который находится в частной собственности компании и за пределами Городского сада. Строительство корпуса никак не влияло на сам парк, при этом дало бы старт к развитию и реконструкции всех прилегающих территорий. Компания уважает мнение громады Мариуполя и с пониманием отнеслась к желанию горожан сохранить нынешний облик старой части города.

Ключевые принципы работы компании – устойчивое развитие, конструктивное взаимодействие и взаимовыгодное партнерство с громадой.

Группе Метинвест поступило предложение, подписанное депутатами всех фракций Мариупольского городского совета, о выделении участка в районе площади Мира и Свободы под строительство "Метинвест Политехники". Депутаты городского совета заверяют, что это предложение отражает мнение всей громады, и компания надеется, что в случае выбора локации в Мариуполе какого-либо недопонимания в вопросах строительства университета в городе больше не возникнет.

Группа Метинвест благодарна городу за сделанное предложение: в целом данный участок в центре города привлекателен для крупного образовательного проекта. В ближайшее время будут проведены все необходимые исследования территории согласно законодательству Украины. Как только будут пройдены экспертизы и получены заключения, компания сможет принять окончательное решение, оценив все предложенные локации.

Важно, чтобы новое высшее учебное учреждение не было предметом раздора и политических манипуляций. Современный университет – это новые возможности для укрепления вектора развития любого города и усиления позиций Украины в сфере высшего технического образования. Поэтому Группа рассчитывает, что "Метинвест Политехника" станет объединяющим для общества фактором и одним из главных центров притяжения для выбранного региона.