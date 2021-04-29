Столичные полицейские, работающие в метрополитене, сумели вычислить и задержать парня и девушку, которые устроили курилку в вагоне метро.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой молодые люди курили сигареты во время поездки в подземке. Ролик сняла девушка, инцидент был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях управления полиции в метрополитене.

После собранной информации по приметам установили их местонахождение. Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальной сети.

Отмечается, что правоохранители установили, что девушке-нарушительнице 21 год, а парню - 24. В связи с нарушением на молодых людей составили административный протокол, им грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов. К тому же правоохранители провели профилактическую беседу.

Напомним, в Киевском метрополитене произошел вопиющий случай: в вагоне метро двое молодых людей курили в вагоне во время движения поезда. вход в метро Киева в связи с ужесточенным коронавирусом осуществляется по спецпропускам, неизвестно являются ли парень и девушка работниками критической инфраструктуры.

Кроме того, в Киеве подростки-экстремалы напугали пассажиров метро. На одном ролике видно, как трое парней бегают по крышам вагона поезда метро, стоящего на станции "Днепр" "красной ветки" метро. Прежде чем поезд тронулся, экстремалы спрыгнули и убежали.

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