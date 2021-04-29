В Турцию без теста: названо условие путешествий для украинцев [ Редактировать ]
Граждане Украины смогут въехать на территорию Турции без обязательного ПЦР-теста с 15 мая 2021 года. В настоящее время остается требование о том, что перед вылетом в аэропорту "Борисполь" нужно будет заполнить специальную форму. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот.
В анкете нужно будет указать свои паспортные данные, рейс и забронированное место проживания в стране. После заполнения данных система генерирует Hes-код, который надо будет предъявить в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах, а также в общественном транспорте.
Отмечается, что таким образом будет осуществляться контроль, имел ли человек контакты с инфицированными коронавирусом. В случае отказа в заполнении формы, посадка на рейс будет невозможна. Электронная форма доступна по ссылке: https://cutt.ly/wbdftCA
Читайте также, в Турции граждане вышли на протесты в связи с введением двухнедельного локдауна с 29 апреля по 17 мая, жители возмущены тем, что прибывающие туристы не обязаны соблюдать ограничения. В популярной среди украинских туристов Анталии, проходят регулярные рейды полиции и выписываются штрафы на 900 лир.
Кроме того, с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР. Турецкие власти заявили, что будут запрашивать у туристов справки о тестировании на COVID-19 до 15 апреля.
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С 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет
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