Будет осуществляться контроль, имел ли человек контакты с инфицированными/ фото: Skyscanner

Граждане Украины смогут въехать на территорию Турции без обязательного ПЦР-теста с 15 мая 2021 года. В настоящее время остается требование о том, что перед вылетом в аэропорту "Борисполь" нужно будет заполнить специальную форму. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот.

В анкете нужно будет указать свои паспортные данные, рейс и забронированное место проживания в стране. После заполнения данных система генерирует Hes-код, который надо будет предъявить в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах, а также в общественном транспорте.

Отмечается, что таким образом будет осуществляться контроль, имел ли человек контакты с инфицированными коронавирусом. В случае отказа в заполнении формы, посадка на рейс будет невозможна. Электронная форма доступна по ссылке: https://cutt.ly/wbdftCA

Читайте также, в Турции граждане вышли на протесты в связи с введением двухнедельного локдауна с 29 апреля по 17 мая, жители возмущены тем, что прибывающие туристы не обязаны соблюдать ограничения. В популярной среди украинских туристов Анталии, проходят регулярные рейды полиции и выписываются штрафы на 900 лир.

Кроме того, с 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР. Турецкие власти заявили, что будут запрашивать у туристов справки о тестировании на COVID-19 до 15 апреля.

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