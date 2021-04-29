Турборежим у Верховній Раді. Депутати сьогодні вирішили встигнути все! В останній робочий день провели одразу три засідання - одне планове і два позачергових.

Рішень ухвалили чимало - і кадрових, і соціальних.

В Уряді поповнення. Депутати призначили Германа Галущенка міністром енергетики. Але перш ніж голосувати - прискіпливо допитували кандидата. Питань назбиралося багато. Але найбільше цікавили і монобільшість, і опозицію - тарифи.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми будемо працювати над тим, щоб тарифи зменшувались?

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Чи є надія на те, що пільга на газ буде відновлена?

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ми знайдемо механізм. З точки зору зменшення, стосовно видобутку - нормальний видобуток - зменшити цю ціну.

І тільки після обіцянок навести лад в галузі зала конституційною більшістю сказала Галущенку "так". Втім, попри 305 набраних голосів, до міністра є перестороги.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У нас "соціальний ліфт" працює дуже цікаво, якщо ти не впорався зі своєю роботою - отримай підвищення. У нас "Енергоатом" у 2021 році глибоко збитковий, продає свою електроенергію за копійки олігархам, і звичайно стає збитковим.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Те, що монобільшість знайшла 227 голосів на це - говорить для мене про одне: що пан міністр знайшов достатньо підтримки в різних олігархічних групах, які представлені зокрема і в коаліції.

Що ж до ухвалених рішень, нардепи проголосували за підвищення пенсій чорнобильцям, які отримали інвалідність. Отже, для пенсіонерів з 1 групою виплати в середньому зростуть на 30% - до 16 тисяч гривень. Але документ ще доопрацьовуватимуть до другого читання. Також ухвалили закон про доступне житло.

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

Частково гарантувати комерційним банкам різницю компенсує держава. Держава буде надавити у лізинг, квартири зможуть орендарі викупити.

Також цим законом перерозподілили 13 мільярдів гривень. Три з них дали МОЗ на боротьбу з ковідом і майже 4,5 мільярди - на інші програми. А потім взялися за документ про продаж землі на електронних аукціонах. Та знову потонули в поправках. Продовжать їх розглядати вже після свят. Та на цьому робота не закінчилась. Нардепи зібрались на 2 позачергових. Почали з тарифного питання.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Там даются льготы людям по оплате электроэнергии в 30-км зоне атомных станций. Одновременно мы будем требовать такого же решения для льготных цен для людей, которые живут возле линии фронта. Это тоже справедливо будет и мы считаем, что это должно быть поддержано.

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

Позбавив пільгових кіловат-годин. 30% населення споживає менше 75 кіловат годин. Це енергетична бідність, в яку ваш уряд загнав.

Постанову підтримали усі. Та далі справа за урядом. А ввечері під купол прийшли з МВС. Просили дозволити поліціянтам використовувати електрошокери.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Під час затримання ... фізичну протидію.

Та в результаті пішли з Ради представники міністерства ні з чим - депутати у шокерах їм відмовили.

Пропрацювавши до 6 вечора, депутати розійшлись, аби зібратись у цих стінах вже за 2 тижні. І на планові і на позачергові засідання.