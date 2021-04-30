Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Голосование транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса США.

Решение было принято единогласно. В ближайшее время Нельсон даст присягу и приступит к своим обязанностям.

78-летнего Билла Нельсона выдвинул на пост главы NASA президент США Джо Байден еще в марте. Нельсон является членом Демократической партии, он три раза избирался в Сенат Конгресса от Флориды. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах.

Также Билл Нельсон возглавлял подкомитеты по космосу, а с 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.

Ранее мы писали, что компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на доставку астронавтов на Луну. четыре астронавта будут доставлены на окололунную станцию на корабле Orion.

Кроме того, двигатели для ракеты, которая должна совершить полет в рамках программы "Артемида", которая рассчитана на доставку команды до Луны с последующей высадкой астронавтов на спутнике Земли. Полет состоится более чем через 50 лет после минувшей экспедиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.