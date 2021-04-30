США спостерігають за відведенням російських військ від України [ Редактировать ]
Сполучені Штати спостерігають лише часткове відведення російських військ від України, - заявив Держсекретар Ентоні Блінкен. Вашингтон відстежує ситуацію відтоді, як РФ кілька тижнів тому почала стягувати військових і техніку до кордону, не пояснюючи причини західним партнерам.
За словами Блінкена, наміри Путіна США невідомі - "існує багато речей, які він міг зробити або вирішив не робити".
Відвести війська від українських кордонів Кремль також закликають ЄС і НАТО.
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