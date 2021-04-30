Микола Скорик озвучив два шляхи зниження ціни на газ [ Редактировать ]
В п'ятницю ввечері, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик розповів, як ефективно знизити платіжку на газ.
"Більшість громадян, на жаль, наших зустрічають свята з не дуже позитивним настроєм. Я дуже уважно чув дискусію про те, як потрібно підвищувати капіталовкладення в енергозбереження, і від цього одразу знизиться ціна платіжки і так далі... Потрібно визнати декілька речей. По-перше, у нас останні 7 років комунальні платежі не є платежами з точки зору... у нас є собівартість чогось, є рентабельність і кінцева ціна, яку сплачує споживач. Це опосередкований податок, який введений завдяки вимогам МВФ для вимивання грошей у населення", - зазначив депутат.
Крім того, Микола Скорик сказав, що знизити платіжки на газ можна.
"Є два шляхи. Перше - не розповідати людям, що є якийсь реверсний газ з Європи. Це російський газ, який ми купуємо, переплачуючи європейським прокладкам. Інший момент пов'язаний із нашими внутрішними проблемами, які ми маємо вирішувати стосовно того ж енергозбереження. Ми маємо повернутись до споживача в цих питаннях", - підкреслив політик.
Також він додав: "Моя колега з фракції "Слуга народу" сказала про необхідність газу власного видобутку. Але головне питання - це ціна того газу, який ми будемо купувати у власного видобутку. Якщо ж ми газ цей рахуємо, виходячи з світових біржових цін, - це несправедливо... Ми маємо розуміти, що ми знаходимось у конкурентному світі".
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