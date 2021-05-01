В Киеве четыре лаборатории торговали "липовыми" ПЦР-тестами (фото) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
Служба безопасности Украины заблокировала новую схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на коронавирус с внесением информации в приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники использовали отсутствие должного контроля качества лабораторных исследований. Дельцы вступили в сговор с персоналом частных лабораторий для подделки справок о результатах ПЦР-тестов.
Организаторы разместили рекламу в интернете о выдаче срочных справок с отрицательными результатами тестов. "Услугу" предлагали украинским гражданам, вернулись из-за границы и обязаны были находиться на обязательной 14-дневной самоизоляции.
Сотрудники СБУ задокументировали массовое изготовление поддельных справок о результатах проведения ПЦР-тестов четырьмя киевскими частными лабораториями. Стоимость "услуг" колебалась в зависимости от срочности выдачи справки и достигала 1 тысячи гривен.
Установлены личности нескольких сотен граждан, которые сдали тесты в этих клиниках. Доказано, что персонал медучреждений вносил сфальсифицированные данные в мобильное приложение "Дія".
Во время обысков в Киеве правоохранители изъяли:
- документацию, в частности, кассовые книги и квитанции;
- фальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;
- другие материалы, подтверждающие проведение сделок.
Напомним, что за минувшие сутки, 30 апреля, в Украине зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса.
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