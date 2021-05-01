В Киеве за минувшие сутки подтвердили 671 новый случай COVID-19, 35 человек скончались. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели:

375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

69 с коронавирусом госпитализировали. Также в столице 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 457 киевлян выздоровели от COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком - 201;

Святошинском -88;

Деснянском - 80.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 30 апреля, зафиксировано 8 549 новых случаев коронавируса, 351 человек скончался.

Ранее сообщалось, что Киев с 1 мая выходит из жесткого локдауна. О том, что останется под запретом можно почитать тут.