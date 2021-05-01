В Одессе около тысячи граждан Китая были привиты от коронавируса первой дозой вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в ответ на запрос "Радио Свобода" сообщила региональный координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко.

В течение этой недели по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, в Одесской области прошла вакцинация граждан Китая. Всего первой дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech было провакцинировано около 1000 лиц.

По словам чиновницы, вакцинация китайской диаспоры в Украине осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба Минздрава от 2 апреля. Территориально для проведения прививок были определены Киев, Одесса и Харьков.

По ее словам, только Минздрав владеет информацией о том, была ли вакцина для китайцев выделены из общей партии, которую закупили для украинцев, или для них поступила отдельная партия вакцин.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина выделила 1000 вакцин CoronaVac для вакцинации граждан КНР, в основном дипломатов и работников дипломатических миссий.

Напомним, что за минувшие сутки от COVID-19 были привиты 49 985 украинцев, а с начала эпидемии - 752 293 человека. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 260 человек.