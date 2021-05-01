По всей Франции 1 мая, проходят акции в честь Дня международной солидарности трудящихся. По оценке властей, в демонстрациях принимают участие около 100 тыс. человек, сообщает телеканал BMF TV.

На акциях в Париже и Лионе произошли беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. В этих городах задержаны в общей сложности более 20 человек.

В Париже с 14:00 (15:00 по Киеву) началось шествие, в котором участвуют профсоюзы и молодежные организации. Порядок на улицах французской столицы обеспечивают более 5 тыс. полицейских и жандармов. Некоторые участники акции из радикальных левых движений стали забрасывать полицейских петардами, бутылками и шариками с краской. В результате были задержаны 17 человек.

1er mai: quelques tensions ont éclaté en tête du cortège à Paris pic.twitter.com/5JJG1mKSZC — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2021

В Лионе на первомайскую акцию вышли около 3 тыс. человек. Около двух сотен радикалов устроили погромы на улицах города и разбили несколько витрин магазинов. Полиция применила для усмирения вандалов слезоточивый газ. Были задержаны пять человек, сообщила местная префектура.

Pas de 1er Mai sans Internationale. A Lyon, après un démarrage perturbé par des black blocks, le cortège d'au moins 3000 personnes arrive à Bellecour le poing levé. #Fetedutravail #1erMai #lyon pic.twitter.com/JCcNTXnFW9 — Dominique Menvielle (@MenvielleD) May 1, 2021

На акцию в Марселе вышло около 3,5 тыс. человек, в Рене - 2 тыс., в Нанте - примерно 3750 человек, в Тулузе - более 1 тыс. О задержаниях в этих городах ничего не сообщается.

Напомним, что Франция с 9 июня откроется для иностранных туристов.