В субботу, 1 мая, в Киеве в одной из квартир отравилась семья из трех человек и прибывшие на вызов три медика. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, а двое родителей и трое членов бригады скорой помощи - в БСМП.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств отравления на место происшествия была вызвана полиция и ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что женщина насмерть отравила мать с младенцем, пытаясь избавиться от тараканов. Не предупредив соседей, она продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых.

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