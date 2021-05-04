Біля Кримського бойовики вели вогонь із станкових гранатометів [ Редактировать ]
Три обстріли за минулу добу зафіксовано на Донбасі. Втрат у лавах ЗСУ немає. По оборонцях Пісків та Луганського ворог бив зі стрілецької зброї.
А захисників Кримського - накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Неспокійно було й під Горлівкою. Докладніше про ситуацію там - Ігор Левенок.
Був студентом і навчався в Острозькій академії. А згодом і підписав контракт зі Збройними силами. А на кого навчалися? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід…
Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо. Але ні - війна триває. Бойовики ведуть прицільний обстріл.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Днем более-мєнее, а ночью кошмарять. З якої зброї? Та і стрілецька і міномети, все вперемішку. Свято не свято їм байдуже? Та да, їм видно під насторєніє як.
Даніяр Петрюк, офіцер Збройних сил України:
Постійні обстріли, якщо навіть невеликі, то працюють групи снайперів. Вчора важкопоранений військовослужбовець, але слава Богу живий. Поранений - снайпер його підступно зняв з місця по якому не можна вести вогонь, вони знають що не буде відповіді це водокачка.
Не спить ворог ні вдень, ні вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники. А в небі літають безпілотники.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Зрозуміло, що йдуть провокації, іде вогонь і нема тишини отієї неосяжної. А найбільше вночі літають пташки в небі. Отакі ворожі пташки і кидають подаруночки. І ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Стараємося не висовуватися. А що кидають? Воги сімнадцяті і двадцять п'яті.
Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Вони вірять у силу найголовнішого християнського свята. І вітають українців із Великоднем.
Я хотів би всіх привітати з цим великим святом, побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою.
Костянтин, протоієрей донецької єпархії ПЦУ:
Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі. Єдність нашому народу і нашій святій церкві. Нехай він збереже нас від всякого зла на многії і довгії літа…
Військові впевнені - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.
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Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньоторецького. Там терористи гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні. А зараз тут ось така сумна картина. І днями ворог знову вдарив по цій території з мінометів
Селище Зайцеве. Фактично це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні
З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник також атакував наші позиції біля Майорська і Талаківки. Напередодні бойовики дев'ять разів порушували режим тиші
Минулої доби бойовики шість разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного та Гнутового ворог гатив із мінометів