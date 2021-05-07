Постанова є, а шляхів її реалізації немає. Від першого травня в Україні почали надавати та переоформлювати субсидії за новими правилами, затвердженими Кабміном. Одразу після свят люди масово ринули до місцевих управлінь та відділів соцзахисту. Адже нововведення передбачають особистий візит претендента на субсидію. Хоча і це не допомогло: подати заявку неможливо - Кабінет міністрів і досі не затвердив нової форми бланку.

У Черкаському управлінні соціального захисту - нескінчений потік людей. Щоб отримати субсидію за новими правилами, потрібно особисто прийти на прийом, подати заяву і підписати декларацію.

В кінці місяця за бланком прийти! А записатись? - Можете передзвонити, я вам дам телефон.

Сьогодні в пані Ірини справжня перемога - людей поменшало, і вона таки змогла потрапити до зали прийому. Вже 7 років пенсіонерка користується субсидією, і раніше її перераховували автоматично.

Ірина Петренко, пенсіонерка:

Це сьогодні ще черги немає, а коли в середу я була - черга на вулиці, я не ризикнула стояти, потому что это около часа надо было стоять в этой очереди, чтоб получить только талончик - на когда прийти.

А талончиків на всіх не вистачає. На травень-початок червня вже немає. Тільки у Черкасах субсидію отримують майже 30 тисяч містян, і всім їм потрібно особисто з'явитись у відділи соцзахисту. Від черг у пані Людмили вже голова йде обертом, вона допомагає пенсіонерам отримувати ці талони.

Людмила Щербак, заступник начальника відділу соціальної допомоги управління соціального захисту населення Черкаської міської ради:

Я дивлюсь запис тільки через місяць? Зараз, так, багато людей записалось. Проходьте, будь ласка, за талончиками. Ми не можемо вам часу багато приділити, вибачте, тому що люди.

Та й оформити субсидію тепер можуть не всі - Кабмін зробив правила жорсткішими. Відмовити можуть, якщо отримувач, члени сім'ї або будь-хто із зареєстрованих у помешканні впродовж року перед зверненням зробив покупку будь-якого товару чи іноземної валюти більш ніж на 50 тисяч гривень, або на час призначення субсидії має на рахунку понад 100 тисяч гривень.

До того ж діють і попередні обмеження: площа квартири до ста 130 квадратних метрів, а будинку - до 230 кв.м. Відмовлять також боржникам за аліментами та за сплатою "комуналки".

Та боргів субсидіантам, схоже, не уникнути. Постанова уряду хоч і набула чинності, проте досі не затверджена форма нових бланків. Втім, чиновники заспокоюють: комунальні борги, накопичені з травня, поки що не враховуватимуть.

Галина Романенко, заступник начальника відділу призначення та перерахунку соціальних виплат департаменту соціальної політики Черкаської міської ради:

Якщо малозабезпечені верстви населення не зможуть в повному обсязі виплачувати житлово-комунальні послуги, вони будуть їх оплачувати протягом травня, червня чи навіть липня-серпня частково, скільки вони в змозі. Після того, як вони отримають житлову субсидію вони зможуть погасити оплату житлово-комунальних послуг.

У зв'язку з відсутністю бланків, Кабмін продовжив термін подання заяв на субсидію до вересня. Самі ж документи у Мінсоцполітики планують видати до початку червня.