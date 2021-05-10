Зранку на фронті противник поновив обстріли українських позицій. Неподалік Троїцького бойовики відкрили вогонь із заборонених Мінськом мінометів 120 калібру. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Минулої доби одне порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Також у спостережній місії СЦКК заявили про глушіння GPS сигналу безпілотника під час планових польотів над тимчасово окупованими територіями. З передової - репортаж Ігоря Левенка.

Отака тут реальність. Передова в районі Горлівки. Одна з найгарячіших ділянок фронту. Довжелезні окопи. На позиціях від укріплення й до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут, майже з усіх боків, за тобою пильнують "очі" супротивника.

Юрій, військовослужбовець збройних сил України:

Обстріли снайперів стали більш частішими і доволі такі ще більш прицільними. Можливо хтось їх скеровує з певних місць, можливо.

Окопна війна в усіх своїх проявах. Працює стрілецька зброя і ворожа артилерія. Під вогнем опиняються не тільки військові, а ще й мирне населення. Селище Новгородське. Напередодні ввечорі бойовики вдарили з мінометів по житловому сектору. Міни розривалися на людських городах.

Ну ось ви можете спостерігати один з сьогоднішніх подарунків, це розрив від міни вісімдесят другого калібру. І як ви можете спостерігати це все відбувається в ста метрах від будинків, де живуть люди, де ходять діти. Я не знаю чому вони ведуть вогонь іменно сюди, але до наших найближчих позицій звідси далеко.

Військові показують, міна розірвалася під характерним кутом, який визначає напрямок звідки стріляли. І це околиці окупованої Горлівки.

А це вже фронтова Мар'їнка. Вчора бойовики вдарили по одній вулиць містечка зі сто міліметрової гармати "рапіра"

Євген, військовослужбовець збройних сил України:

"Рапіра" - це така снайперська пушка, вона стріляє дуже точно і дуже потужно. По суті це танкова пушка і вона завдає дуже великої шкоди, тому що має дуже великий снаряд і б'є дуже точно.

Ворог зробив шість пострілів. Снаряди вибухали посеред вулиці, де немає жодних армійських позиції. Натоміть у пошкоджених будинках мешкає три родини. Осколки залітали у хати. За мить до вибуху пан Володимир з подвір'я зайшов у сарай. Каже, тому і вберігся.

Володимир, мешканець Мар'їнки:

А потом ото як шарахнуло! Я в сараї і сидів і вже не виходив. Еслі б я сюди забіг то там би мене й накрило.

Бойовики зробили серію пострілів з високоточної артилерійської зброї по мирній вулиці. Помилка? Армійці кажуть таке не можливе.

Євген, військовослужбовець збройних сил України: