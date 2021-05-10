В Днепропетровской области горит полигон бытовых отходов [ Редактировать ]
В понедельник утром, 10 мая, в Днепропетровской области произошел пожар на территории Павлоградского полигона бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
10 мая в 6:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории Павлоградского полигона бытовых отходов вблизи поселка Богуслав Павлоградского района.
По прибытию пожарных к месту происшествия было установлено, что на территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.
Пожар локализован в 9:36, ликвидация продолжается.
К тушению пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и 2 единицы техники коммунального предприятия.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Загорілася триповерхова офісна будівля у середмісті Вінниці - пожежа виникла на третьому поверсі
Гасили пожежу тридцятеро вогнеборців, з будівлі евакуювали десятьох відвідувачів
Чому, аби знайти воду для гасіння, рятувальникам довелося пройти цілий квест?
Події розвивалися, як у гостросюжетному фільмі: шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи
В воскресенье, 9 мая, в Одессе произошел пожар на территории Еврейского кладбища