В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца [ Редактировать ]
В Португалии суд вынес приговор трем служащим местной миграционной службы за убийство мигранта из Украины после задержания в аэропорту Лиссабона.
Двое инспекторов получили по девять лет тюрьмы, третий - семь, сообщает АР.
Отмечается, что 40-летний гражданин Украины скончался из-за нанесенных телесных повреждений на допросе.
Суд в Лиссабоне признал, что служащие держали задержанного в наручниках и били его ногами и дубинками. Они сломали ему ребра, что повлекло его смерть от удушья.
Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.
Ранее мы писали о том, что в Одессе арестовали высокопоставленную чиновницу миграционной службы. Также сообщалось, что в США регистрируют 20-летний рекорд по наплыву мигрантов.
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