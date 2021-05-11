В Португалии суд вынес приговор трем служащим местной миграционной службы за убийство мигранта из Украины после задержания в аэропорту Лиссабона.

Двое инспекторов получили по девять лет тюрьмы, третий - семь, сообщает АР.

Отмечается, что 40-летний гражданин Украины скончался из-за нанесенных телесных повреждений на допросе.



Суд в Лиссабоне признал, что служащие держали задержанного в наручниках и били его ногами и дубинками. Они сломали ему ребра, что повлекло его смерть от удушья.



Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

Ранее мы писали о том, что в Одессе арестовали высокопоставленную чиновницу миграционной службы. Также сообщалось, что в США регистрируют 20-летний рекорд по наплыву мигрантов.

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