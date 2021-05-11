Стрілянина у школі в російській Казані. Повідомляють про 11 загиблих. З них кілька учнів, а також охоронець, прибиральниця та вчитель. Ще 16 поранених у шпиталі. За словами свідків, деякі школярі рятуючись вистрибували з верхніх поверхів.

За попередніми даними, до школи увійшли двоє озброєних людей і відкрили вогонь. Туди негайно викликали ОМОН та два десятки швидких. Один з нападників - підліток, його затримали. Ще одного, який нібито взяв дітей у заручники, ліквідували під час спецоперації. Також повідомляють про вибух у школі та наявності в приміщенні розтяжок.

Перед початком штурму дітей евакуювали через верхні поверхи.