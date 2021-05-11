На Львівщині завтра СБУ розпочинає анти-терористичні та контр-диверсійні навчання. У службі безпеки попереджають про можливі обмежувальні заходи на окремих територіях, перевірки документів та огляди авто.

Тож громадян регіону просять мати з собою документи та з розумінням поставитися до можливих незручностей. Масштабні тренування триватимуть до 14 травня.