На Львівщині почнуться масштабні тренування СБУ [ Редактировать ]
На Львівщині завтра СБУ розпочинає анти-терористичні та контр-диверсійні навчання. У службі безпеки попереджають про можливі обмежувальні заходи на окремих територіях, перевірки документів та огляди авто.
Тож громадян регіону просять мати з собою документи та з розумінням поставитися до можливих незручностей. Масштабні тренування триватимуть до 14 травня.
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