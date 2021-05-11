В Украине продолжается рост цен, при этом задолженность по зарплатам превысила 3 млрд гривен, а коммунальные тарифы остаются непосильными для большинства украинских семей. Власть ничего не делает для сдерживания инфляции и повышения реальных доходов граждан, что консервирует бедность, превратившуюся в хроническую проблему нашей страны. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Продовольственная инфляция остается на уровне, близком двузначному. В апреле 2021 г. (к апрелю 2020 г.) цены на продукты питания выросли на 9,9%. Наибольшими темпами дорожали хлеб, подсолнечное масло и сахар – более чем на 60%, яйца – на 90%. Подорожали транспортные услуги. Стоимость ГСМ за это время увеличилась на 24,3%. Галопирующими темпами росли тарифы на услуги ЖКХ", – привел данные Госстата Юрий Бойко.

По словам политика, рост цен съедает и без того мизерное увеличение социальных стандартов и перечеркивает любые попытки сократить уровень абсолютной бедности в Украине, который вырос до 51%.

"Вместо того чтобы задействовать весь возможный арсенал рыночных и административных мер для сдерживания инфляции и противодействия ее дальнейшему росту, власть делает вид, что страна развивается, а недовольство людей хочет сдержать запретами", – отметил он.

ОП-ЗЖ предлагает реальные решения, чтобы защитить украинских граждан от роста цен и предотвратить социально-экономический кризис.

"Нужно принять законопроекты, разработанные нашей фракцией для снижения цен на природный газ и коммунальных тарифов. Снизить налоговое бремя на социально незащищённых граждан. Это повестка работы парламента, а не обслуживание прихотей правительственных чиновников и иностранных кредиторов", – резюмировал Юрий Бойко.