Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение Окружного административного суда Киева, который отменил новую редакцию украинского правописания. Таким образом, она остается в силе.

Об этом сообщила замминистра юстиции Украины Виктория Коломиец, передает пресс-служба ведомства.

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"… апелляция Кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, - можете дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются действующими", - отметила Коломиец.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского провописания. Мы также писали о том, что суд отменил новое украинское правописание.

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