Итальянские СМИ назвали нового главного тренера "Шахтера" [ Редактировать ]
Источник: ФК "Шахтер" (Донецк)
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби сменит Луиша Каштру на посту главного тренера донецкого "Шахтера". Как сообщает SassuoloNews.net, главный тренер ФК "Сассуоло" уже подписал все необходимые документы и с нового сезона возглавит "горняков".
Контракт рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Итальянец будет получать 2 млн евро за сезон плюс бонусы.
Футбольный клуб "Сассуоло" в текущем сезоне претендует на попадание в Лигу Европы. На данный момент команда занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Сезон заканчивается 23 мая, осталось сыграть 3 матча.
Напомним, что португалец Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" с 12 июня 2019 года. В первом же сезоне клуб выиграл чемпионат Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. В сезоне-2020/21 "горняки" также вышли в плей-офф Лиги Европы, где прекратили борьбу на стадии 1/8 финала, а в УПЛ финишируют вторыми, обеспечив себе участие в отборе Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Ранее сообщалось что руководство донецкого "Шахтера" рассматривало в качестве наставника команды итальянского специалиста Дженнаро Гуттузо, который в настоящее время тренирует "Наполи".
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