Російські війська біля українських кордонів, захист від кібератак і курс на вступ до НАТО. Про головні виклики для безпеки держави говорили сьогодні на форумі "Україна-30" у Києві. На запитання журналістів відповідали Президент і силові міністри. Найцікавіше - зібрала Анна Каменєва.

Гучно брязкати зброєю припинили, та війська не відвели. Російські військовики й техніка, попри всі заяви, ні з окупованих територій, ні від українських кордонів не відійшли.

Володимир Зеленський, президент України:

Десь три з половиною тисячі людей військового контингенту пішло назад, але тільки ті хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили і ми його не бачимо. Контингенту і техніки на кордонах Росії і України ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо.

І хоч ескалація на Донбасі зменшилася, як і кількість прицільних снайперських обстрілів, - Україна продовжує нарощувати бойовий потенціал.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Закуповаується багато сучасної військової техніки, яка обов'язково буде взаємосумісною, обладнати здатністю взаємосумінстості з системами НАТО. Це дозволить нам у випадку необхідності спільно діяти на полі бою.

Росія - головна загроза нацбезпеці, а членство в НАТО, як і раніше, пріоритет для України. На червневому саміті - Альянс саме обговорюватиме посилення співпраці з іншими країнами.

Александер Вінніков, голова представництва НАТО в Україні:

Лідери НАТО матимуть насичений і перспективний порядок денний, в основі якого - ініціатива "НАТО-2030". Це буде також про посилення партнерства з демократіями, що поділяють наші погляди, включно з нашим довготривалим особливим партнерством з Україною НАТО визнає прагнення України до членства. І двері альянсу залишаються відчиненими.

Говорив президент і про кібер- та інформаційну безпеку. У планах - відкрити новий університет, який готуватиме фахівців. А вже зараз працюють два центри.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Він офіційно відкриється тиждень-два. коли просто буде час. Він вже працюючий. Ми паралельно це робили з центром дезінформації. - А буде якась додаткова законодавча база під це? - Ми обов'язково повинні знайти законодавчі якісь кроки для втілення, повноцінної роботи цього центру, тому що зараз ми не можемо скажімо так захищати нашу країну, і інформаційно, тільки радою національної безпеки та оборони. я вважаю, що ми це робимо сьогодні на рівні РНБО. Цього замало.

У розробленій Стратегії нацбезпеки йдеться не лише про військову та інформаційну складові. Нині в РНБО працюють над законопроєктом про олігархів.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси, які є в нашій державі. На мою думку, і по тих критеріям, які в апараті РНБО ми розраховуємо, готуючи цей документ - ми маємо на увазі 13 осіб, можна з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища.

Важливим є й питання громадської безпеки. У рамках договору з Францією, Україна вже отримала два катери та 12 вертольотів.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Національна поліція, національна гвардія, служба надзвичайної ситуації та Держприкордонслужба тільки в цьому році поповниться 28 гелікоптерами AirBus. Наразі триває підготовка пілотів і техніки. В планах на цей рік - в місті Ніжин Чернігівської області розгорнути інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки МВС.

На службі в Нацполіції буде 10 сучасних гелікоптерів. А загалом за контрактом Україна отримає 55 вертольотів, зокрема, і для охорони державного кордону.