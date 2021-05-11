Заборонені калібри і протипіхотні міни. Обстріли українських позицій на Донбасі не припиняються ні на день. Сьогодні противник порушував тишу вже 5 разів. Бив із важких мінометів та протитанкових гранатометів.

Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій дізнаємося від Руслана Смєщука.

Лабіринт териконів та розбитих будинків серед здичавілих садів. Це передові позиції під Горлівкою. Деякі ділянки треба долати бігом, бо щільно прострілюються ворогом.

Тільки-но починаємо працювати - лунають перші вибухи. Черговий ворожий обстріл, "прилітає" - десь по сусідніх позиціях.

"Таліб", військовослужбовець Збройних сил України:

Потрібно уважний бути. О, бачите, чуємо працюють. - А що це? - Міни десь недалеко. - Ну такого року…

Подібні ворожі обстріли тут відбуваються щодня. До прикладу, напередодні - бойовики гатили під вечір.

"Машик", військовослужбовець Збройних сил України:

Крупнокаліберні кулемета були, міни 82 ворог може вдарити в любу мить, тому ми і сільського і тут.

Пізніше військові уточнюють: під прикриттям важких гранатометів, а їхні вибухи ми чули - бойовики запустили в наш бік заборонені протипіхотні міни.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Застосовано було по нам СПГ, РПГ постріли - і було здійснено також мінування дистанційне забороненими оттавською конвенцією мінами ПОМ-2. Це доволі частий випадок на напрямку нашої бригади. І тут же ми побачили мінування цими мінами с дрона, чого до того не було.

Що ж до загальної ситуації на Горлівському напрямку - тут вона вкрай напружена. Бойовики використовують найважчі калібри.

Михайло, офіцер-спостерігач Спільного центру з контролю та координації:

За останній тиждень було зафіксовано 11 порушень тиші зі сторони незаконних збройних формувань РФ. Використовують ствольна артилерію 122 и 152 мм. А також міномети 120 і 82 міліметра.

Окрім того, днями на водонасосній станції, що перебуває під контролем супротивника на лінії зіткнення і забезпечує водопостачання декількох міст, відбувся вибух. А невдовзі наша розвідка полонила одного з бойовиків.

На водонасосной станции было завезено большое количество взрывчатых веществ для провокаций против ВСУ, из-за халатности произошел подрыв в результате чего водонасосная станция была разрушена.

А вже коли ми виходили з позицій, надійшла термінова інформація. Неподалік бойовики підірвалися на власній міні.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Біля селища Червоний партизан, автомобіль окупаційних сил, ГАЗ типу "Буханка" - наїхали на протитанкову міну внаслідок чого підірвалися. Ми чекаємо звинувачення в наш бік.

Втрати бойовиків уточнюються.