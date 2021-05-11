"Опозиційна платформа - За життя" назвала підозру Медведчуку та Козаку політичною розправою [ Редактировать ]
В "Опозиційній платформі - За життя", оголошені підозри та обшуки, вважають політичними репресіями. В оприлюдненій на сайті партії заяві - опозиціонери називають дії влади беззаконням, розправою та помстою за народну підтримку.
Адже не зважаючи на тиск та погрози, партія продовжує свою активну політичну діяльність. Тож в політичній силі готові, цитую: "за таких умов звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та переслідування інакодумців".
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