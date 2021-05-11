В "Опозиційній платформі - За життя", оголошені підозри та обшуки, вважають політичними репресіями. В оприлюдненій на сайті партії заяві - опозиціонери називають дії влади беззаконням, розправою та помстою за народну підтримку.

Адже не зважаючи на тиск та погрози, партія продовжує свою активну політичну діяльність. Тож в політичній силі готові, цитую: "за таких умов звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та переслідування інакодумців".