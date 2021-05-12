В среду, 12 мая, в Киеве на Михайловской площади частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

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Отмечается, что движение будет ограничено до 17:00 12 мая.

"На Михайловской площади продолжается текущий ремонт. Обновляют покрытие автопроезда (между ул. Б. Житомирской и ул. Михайловской). Во время ремонта движение ограничено частично", - говорится в сообщении.

Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города.

Ранее мы писали о том, что в Киеве начнется масштабный ремонт одной из главных "артерий". Работы будут проводится в течении трех лет.

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