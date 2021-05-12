Возле побережья Украины заметили российский военный корабль [ Редактировать ]
Российский военный корабль "Павел Державин" заметили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее города Черноморск Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
Отмечается, что корабль обнаружили при помощи радиолокатора берегового пограничного поста в Одесской области.
Неопознанный объект опросили по радиоканалу и получили ответ, что это "Бугель 363". Такой позывной у патрульного корабля черноморского флота Российской Федерации с бортовым номером 363 - ракетного корвета "Павел Державин".
По информации издания, после обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.
Ранее сообщалось, что флот России отвел корабли от украинской границы. Также мы писали о том, что российские корабли устроили провокацию во время морских учений Украины и США.
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