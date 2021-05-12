Лоукостер SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам [ Редактировать ]
Источник: SkyUp
Украинская авиакомпания SkyUp потеряла право на полеты по 33 маршрутам за границу из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова. Такое решение приняла Государственная авиационная служба Украины на основании заявления авиакомпании, сообщает Avianews.
SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:
- Словакия: Попрад, Братислава;
- Германия: Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;
- Греция: Афины;
- Швеция: Стокгольм;
- Польша: Варшава, Гданьск;
- Иордания: Амман;
- Словения: Любляна;
- Дания: Копенгаген;
- Чехия: Брно, Острава.
Из Львова отменяются полеты по маршрутам:
- Словакия: Братислава;
- Германия: Мюнхен, Штутгарт;
- Нидерланды: Амстердам;
- Чехия: Прага.
Из Одессы SkyUp не будет летать по направлениям:
- Германия: Мюнхен;
- Греция: Афины;
- Кипр: Ларнака;
- Нидерланды: Амстердам.
Из Запорожья отменены рейсы:
- Германия: Берлин, Штутгарт;
- Израиль: Тель-Авив;
- Чехия: Прага.
Из Харькова отменяются рейсы по таким направлениям:
- Словакия: Братислава;
- Израиль: Тель-Авив;
- Чехия: Прага.
SkyUp также уменьшил частоту полетов из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью и Пальму-де-Майорку.
Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.
Напомним, что в апреле 2021 года авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 рейсов из Украины в Европу, которые планировалось запустить в летнем расписании полетов.
по теме
Нидерланды запретили перелеты из Индии до 1 мая. В Индии пятый день подряд фиксируется рекордный рост случаев коронавирусной инфекции
Электромотоциклы LiveWire будут продаваться отдельно от основной продукции Harley-Davidson, но компании намерены сотрудничать и делиться своими технологическими достижениями. Перед инженерами LiveWire стоит задача разрабатывать технологии, которые будут применимы к электромоторам Harley-Davidson
За даними поліції, зловмисник цілив з берега річки. Хто власник автівки - не повідомляють. На момент пострілу вона була порожньою, ніхто не постраждав. Правоохоронці розшукують стрільця
Введение COVID-сертификатов нужно для того, чтобы обеспечить поездки украинцев в Европу
В среду, 12 мая, в Киеве на Михайловской площади частично ограничено движение транспорта