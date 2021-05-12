Украинская авиакомпания SkyUp потеряла право на полеты по 33 маршрутам за границу из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова. Такое решение приняла Государственная авиационная служба Украины на основании заявления авиакомпании, сообщает Avianews.

SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:

Словакия: Попрад, Братислава;

Германия: Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;

Греция: Афины;

Швеция: Стокгольм;

Польша: Варшава, Гданьск;

Иордания: Амман;

Словения: Любляна;

Дания: Копенгаген;

Чехия: Брно, Острава.

Из Львова отменяются полеты по маршрутам:

Словакия: Братислава;

Германия: Мюнхен, Штутгарт;

Нидерланды: Амстердам;

Чехия: Прага.

Из Одессы SkyUp не будет летать по направлениям:

Германия: Мюнхен;

Греция: Афины;

Кипр: Ларнака;

Нидерланды: Амстердам.

Из Запорожья отменены рейсы:

Германия: Берлин, Штутгарт;

Израиль: Тель-Авив;

Чехия: Прага.

Из Харькова отменяются рейсы по таким направлениям:

Словакия: Братислава;

Израиль: Тель-Авив;

Чехия: Прага.

Читайте также В Украине подешевеют билеты на внутренние авиаперевозки

SkyUp также уменьшил частоту полетов из Киева в Ереван, Аликанте, Катанию, Римини, Болонью и Пальму-де-Майорку.

Авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Напомним, что в апреле 2021 года авиакомпания SkyUp исключила из системы бронирования 15 рейсов из Украины в Европу, которые планировалось запустить в летнем расписании полетов.